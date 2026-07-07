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رئيس البرلمان العربي يدين التفجيرين الإرهابيين في دمشق

رئيس البرلمان العربي يدين التفجيرين الإرهابيين في دمشق
7 يوليو 2026 21:45

أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بشدة التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من وزارة السياحة في العاصمة السورية دمشق، وأسفرا عن إصابة عدد من الأشخاص.

‏وأكد اليماحي في بيان أصدره اليوم تضامن البرلمان العربي الكامل مع الجمهورية العربية السورية في هذا الظرف الدقيق، معرباً عن رفضه لكافة أشكال الإرهاب التي تستهدف أمن واستقرار دول المنطقة.

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‏وجدد موقف البرلمان العربي الثابت والداعم لحفظ أمن واستقرار الدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشدداً على أن استقرار سوريا وأمنها ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي.


 

المصدر: وام
البرلمان العربي
دمشق
محمد أحمد اليماحي
سوريا
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