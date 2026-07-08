الأربعاء 8 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة

الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة
8 يوليو 2026 10:51

أدانت دولة الكويت واستنكرت بأشد العبارات، تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها والتي كان آخرها صباح اليوم الأربعاء، في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الكويتية /كونا/، أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة تشكل تقويضاً ممنهجاً لجهود خفض التصعيد وتضرب بالإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار عرض الحائط.

أخبار ذات صلة
إعادة التيار الكهربائي لعدد من مناطق الكويت بعد انقطاع الخدمة
الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية

وشددت على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها خط أحمر لا يمكن المساس به، مجددة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها.

 

المصدر: وام
الكويت
الاعتداء الإيراني
آخر الأخبار
وزارة التربية والتعليم
علوم الدار
"وزارة التربية" تعلن البرنامج الزمني لنتائج نهاية العام الدراسي 2025 - 2026
اليوم 11:09
الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة
الأخبار العالمية
الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة
اليوم 10:51
أربيلوا مدرب ريال مدريد السابق يقود أقدم نادٍ في لندن
الرياضة
أربيلوا مدرب ريال مدريد السابق يقود أقدم نادٍ في لندن
اليوم 10:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى انزلاق التربة في الصين
اليوم 10:16
مونديال 2026.. ميسي: الأرجنتينيون «عانوا كثيراً» أمام مصر
الرياضة
مونديال 2026.. ميسي: الأرجنتينيون «عانوا كثيراً» أمام مصر
اليوم 10:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©