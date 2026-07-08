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"الصحة العالمية" تحذر من موجة حر شديدة بأوروبا وتدعو لتعزيز خطط الاستجابة الصحية

"الصحة العالمية" تحذر من موجة حر شديدة بأوروبا وتدعو لتعزيز خطط الاستجابة الصحية
8 يوليو 2026 12:57

حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أن أوروبا قد تواجه أسابيع أكثر فتكاً، مع تشكّل موجة حر شديدة جديدة فوق المحيط الأطلسي، في وقت يُتوقع أن ترتفع فيه درجات الحرارة في البرتغال وجنوب إسبانيا إلى نحو 43 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.

وبحث هانس كلوغه المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، خلال اجتماع طارئ مع ممثلين عن 41 دولة والمفوضية الأوروبية ومنظمات المجتمع المدني، موجة الحر الأخيرة والاستعدادات للمرحلة القادمة، مؤكداً أن الدول التي تمتلك خططاً صحية لمواجهة الحر استجابت بشكل أسرع وحمت سكانها بشكل أفضل، لافتا إلى أن أقل من نصف دول الإقليم لديها مثل هذه الخطط.

وأضاف كلوغه أن الجهود يجب أن تتركز حالياً على إصلاح أوجه القصور التي ظهرت خلال الأسابيع الماضية، وبناء أنظمة صحية قادرة ليس فقط على الاستجابة للحر الشديد بل الاستعداد له مسبقاً.

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واعتبر خبراء أن موجة الحر التي حدثت بين 20 و28 يونيو الماضي، كانت الأشد تسجيلاً في أوروبا وتسببت في اضطرابات بإنتاج الطاقة وأضرار بالبنية التحتية وضغط هائل على الأنظمة الصحية، مع ترجيح قوي بأن التغير المناخي كان المحرك الرئيسي لها.

وسجلت فرنسا وهولندا وبلجيكا نحو 3700 وفاة زائدة مع توقعات بارتفاع الحصيلة، في حين بلغت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في عدة مناطق.

المصدر: وام
منظمة الصحة العالمية
الصحة العالمية
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