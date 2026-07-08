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أمين عام مجلس التعاون يدين الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت

أمين عام مجلس التعاون يدين الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت
8 يوليو 2026 14:38

أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستنكر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، مشيراً إلى أن هذه الهجمات تؤكد على استمرار إيران في نهجها الرامي لتقويض مساعي الجهود الدولية والإقليمية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة.

وأشار إلى أن هذه الهجمات تمثل اعتداءً سافراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة البلدين، وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار وسلامة المواطنين والمقيمين، ومخالفةً جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

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وأكد معاليه تضامن مجلس التعاون الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت، وتأييده لكافة الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وحماية مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما.

المصدر: وام
البحرين
مجلس التعاون الخليجي
الكويت
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