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ترامب: سنضرب إيران بقوة

دونالد ترامب
8 يوليو 2026 17:25

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، أن بلاده ستضرب إيران بقوة ليل الأربعاء "على الأرجح".
وقال ترامب، لوسائل الإعلام خلال قمة حلف شمال الأطلسي بتركيا: "سنضربهم بقوة الليلة.. هم ينتهكون الاتفاق كل يوم". 
وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أكدت صباح الأربعاء شن سلسلة من الهجمات على أهداف في إيران، رداً على هجمات إيرانية استهدفت ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.
وذكرت "سنتكوم"، في بيان: "بدأت قواتنا شن سلسلة من الضربات القوية على إيران لتكبيدها ثمن استهداف ومهاجمة الشحن التجاري".
وأضافت: "كان العدوان الذي أظهرته إيران غير مبرر وخطيراً، ويمثل انتهاكاً واضحاً لوقف إطلاق النار".

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المصدر: وكالات
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القيادة المركزية الأميركية
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دونالد ترامب
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هرمز
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