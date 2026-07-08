رئيس البرلمان العربي يدين الهجمات الإيرانية العدوانية على الكويت والبحرين

أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات، الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتصعيداً خطيراَ من شأنه تقويض أمن واستقرار منطقة الخليج العربي وزيادة حدة التوتر فيها.

وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان أصدره اليوم، أن أي اعتداء يستهدف سيادة أو أمن أي دولة عربية يمثل تعدياً على الأمن القومي العربي، وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمي، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري والتام لهذه الاعتداءات والاستفزازات، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ويجنب دولها المزيد من التوتر والأزمات.

وأعرب اليماحي عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين، ودعمه التام للإجراءات المشروعة التي تتخذها الدولتان لصون سيادتهما وحفظ أمنهما واستقرارهما.