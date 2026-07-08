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روسيا تعلن إسقاط مئات المسيّرات

جندي أوكراني يطلق طائرة مسيّرة
8 يوليو 2026 18:50

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إسقاط واعتراض 903 طائرات مسيّرة و8 قنابل موجهة أطلقتها القوات الأوكرانية، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 8 قنابل جوية موجّهة و903 طائرات مسيّرة أوكرانية".
وأضافت: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة المركز، مواقعها التكتيكية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 360 جندياً، و3 مركبات قتالية مدرعة و7 سيارات، كما تم تدمير 3 قطع مدفعية ميدانية، من بينها مدفع بالادين عيار 155 ملم، بالإضافة إلى محطتين للحرب الإلكترونية".

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المصدر: د ب أ
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