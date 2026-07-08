روسيا تعلن إسقاط مئات المسيّرات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إسقاط واعتراض 903 طائرات مسيّرة و8 قنابل موجهة أطلقتها القوات الأوكرانية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 8 قنابل جوية موجّهة و903 طائرات مسيّرة أوكرانية".

وأضافت: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة المركز، مواقعها التكتيكية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 360 جندياً، و3 مركبات قتالية مدرعة و7 سيارات، كما تم تدمير 3 قطع مدفعية ميدانية، من بينها مدفع بالادين عيار 155 ملم، بالإضافة إلى محطتين للحرب الإلكترونية".