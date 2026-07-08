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قتلى بضربات روسية على أوكرانيا

عامل يزيل الحطام من منزل مدمر في ضواحي كييف - رويترز
9 يوليو 2026 01:15

كييف (وكالات)

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قُتل سبعة أشخاص على الأقل في ضربات روسية على أوكرانيا أمس، فيما أعلن الجيش الأوكراني استهداف عدة ناقلات نفط روسية.
وسُمع دوي انفجار كبير أول في كييف بُعيد منتصف الليل، قبل انطلاق صفارات الإنذار بسبب عطل في النظام أثار ذعر سكان العاصمة، وتبع ذلك دوي انفجارات عدة في كييف.
وقُتل شخص في كييف، حسبما أفاد رئيس البلدية فيتالي كليتشكو عقب إعلانه عن اندلاع حريق في مستودع إثر ضربة صاروخية.
وشنت روسيا عدة هجمات كبيرة على العاصمة الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي، وقتل أكثر من 50 شخصاً هذا الشهر في ضربات صاروخية وبالطيران المسيّر.
وعلى هامش قمة الناتو في أنقرة، دعا زيلينسكي حلفاء بلاده إلى إرسال صواريخ متطورة لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت الأميركية الصنع، الوحيدة القادرة على إسقاط الصواريخ الروسية.
وفي جنوب أوكرانيا، قتلت أم وابنتها في منطقة ميكولايف في هجوم روسي بقنابل موجهة، حسبما قال الحاكم كيم فيتالي. وقتل شخصان في منطقة خاركيف، وشخصان في منطقة خيرسون بحسب مسؤولين.
ورغم امتلاكها قدرات عسكرية أقل بكثير، لا سيما في مجال الصواريخ، كثّفت أوكرانيا هجماتها داخل الأراضي الروسية، مستهدفة خصوصاً قطاع النفط. وفي الجانب الروسي، أعلن حاكم منطقة ساراتوف، رومان بوسارغين، مقتل شخص إثر هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة.
وقال قائد قوة الطائرات المسيرة في كييف: إن 21 سفينة روسية في البحر الأسود وبحر آزوف هوجمت خلال الـ 72 ساعة الماضية.

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