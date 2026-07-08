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أعضاء «الناتو» يؤكدون التزامهم الثابت ببند الدفاع المشترك

قادة حلف الناتو خلال قمة أنقرة - أ ف ب
9 يوليو 2026 01:15

أنقرة (وكالات)

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أكدت دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بينها الولايات المتحدة، أمس، التزامها الثابت ببند الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة الحلف، وفق نص إعلان قمة أنقرة.
وينص الإعلان الصادر في اليوم الثاني والأخير من قمة الحلف، على أن الاعتداء على أي حليف هو اعتداء على جميع الحلفاء. ويضيف النص تبقى وحدتنا وتضامننا وقوتنا الجماعية الأساس الذي يقوم عليه السلام والأمن والازدهار.
ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب استياءه من الدول الأعضاء في الحلف على خلفية قضايا عدة، أهمها الرغبة الأميركية في الاستحواذ على إقليم غرينلاند، وعدم المساهمة في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
ولم يفعّل «الناتو» المادة الخامسة، والتي تعد ركنا أساسيا في الحلف الذي أنشئ عام 1949، سوى مرة واحدة، وكانت تضامناً مع الولايات المتحدة بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
وفي ما يتعلق بأوكرانيا، جدّدت الدول الأعضاء الـ32 في الحلف، دعمها الثابت لكييف.
كما أعلن قادة «الناتو»، في بيان مشترك، عن استثمارات دفاعية تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار. 
وقال البيان: إن استثماراتنا توفر القدرات التي نحتاج إليها، مع تعزيز قاعدتنا الصناعية وقدرتنا على الصمود. 
وفي محاولة تحسين التعاون بين دول الحلف وقطاع الصناعات الدفاعية، افتتحت قمة «الناتو» هذا العام بمعرض للصناعات الدفاعية الثلاثاء، حيث أعلن الأمين العام للحلف، مارك روته، عن صفقات شراء جديدة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، مع توقعات بزيادتها.
واتهم الرئيس الأميركي مراراً وتكراراً بقية دول الحلف بالاعتماد المفرط على ميزانية الدفاع الأمريكية الضخمة، داعياً الأوروبيين إلى أخذ زمام المبادرة في حماية أمن القارة.
وبعد ضغوط متواصلة من الولايات المتحدة، تعهد أعضاء الحلف في قمة «الناتو» العام الماضي بزيادة ميزانياتهم الدفاعية بشكل كبير من 2% إلى 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مع تخصيص 1.5 % إضافية من الناتج المحلي الإجمالي للنفقات المتعلقة بالدفاع.

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