الخميس 9 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار

لبناني يمرّ أمام أنقاض مبانٍ مدمرة في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
9 يوليو 2026 01:15

بيروت (وكالات)

أخبار ذات صلة
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: سكان غزة يعانون نقصاً حاداً في مقومات الحياة الأساسية
لبنان: ماضون في قرار حصر السلاح بيد الدولة

جدد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس، التاكيد على ضرورة تثبيت إيقاف إطلاق النار والإسراع في بدء انسحاب الاحتلال الإسرانيلي من المناطق المحتلة جنوب البلاد.
وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس عون رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، حيث استعرض معه التطورات في الجنوب، لا سيما المفاوضات مع الاحتلال الاسرائيلي لكبح استمرارية الحرب بالوتيرة التي كانت عليها.
وأوضح البيان أن الجانبين بحثا أيضاً الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة لتأمين ما يلزم من فتح طرق وإزالة الردم، والعمل على تأهيل البنى التحتية لتسهيل عودة السكان إلى المناطق المتضررة التي يمكن العودة إليها حالياً وبعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها.
في غضون ذلك، يشترط لبنان على اسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد، تطبيقاً لمضمون اتفاق إطاري وقّعه الطرفان في واشنطن، للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات أمس.
وعُقدت خمس جولات تفاوض سابقة بين الطرفين برعاية أميركية في واشنطن، وأثمرت الأخيرة توقيع اتفاق إطار أواخر الشهر الماضي، نصّ خصوصاً على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من منطقتين «تجريبيتين».
وقال المصدر متحفظاً على كشف هويته: «يشترط لبنان انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين، للمشاركة في جولة التفاوض» التي ستُعقد في 15 و16 الجاري في روما، ولم يعلن لبنان موقفه الرسمي منها بعد.
وبعدما عُقدت جولات التفاوض السابقة في واشنطن، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الثلاثاء أن الجولة المقبلة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، والتي ترعاها الولايات المتحدة، ستُعقد في روما.
وبحسب المصدر الدبلوماسي اللبناني، فإن الخارجية الأميركية أبلغت الوفدين المفاوضين أن «التوصل إلى الاتفاق الإطار هو نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة، وأنه بحسب تقاليدها لا يمكنها استضافة المفاوضات بشكل دائم».
وقال: إن جوهر ما سيُناقش خلال المرحلة المقبلة التوصل لاتفاق نهائي بين البلدين، يقتضي عودة المفاوضين إلى مراجعهم السياسية للتشاور، وهذا أمر غير ممكن في حال مواصلة عقد المفاوضات في واشنطن، لبعد المسافة الجغرافية عن مركزي القرار في البلدين.
في السياق، قال الرئيس ⁠الأميركي دونالد ترامب ​للصحفيين ​خلال ‌قمة ⁠حلف ​شمال الأطلسي التي ‌انعقدت في أنقرة، أمس، إنه ​يعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها ‌من جنوب ​لبنان.
وأضاف أنه ​يشعر ‌بأن ⁠إسرائيل ‌ترغب ‌في ⁠اتخاذ هذه ​الخطوة.
ميدانياً، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، غارة على حرج علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، سبقها قصف مدفعي متقطع للمنطقة، كما أغار ليلاً، على ثلاث دفعات مستهدفاً المنطقة الواقعة بين بلدات بيت ياحون، وكونين وبرعشيت في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.

لبنان
أزمة لبنان
لبنان وإسرائيل
إسرائيل
جنوب لبنان
وقف إطلاق النار
الأزمة اللبنانية
الرئيس اللبناني
جوزيف عون
نواف سلام
مجلس الوزراء اللبناني
الحكومة اللبنانية
آخر الأخبار
تصاعد الدخان عقب غارة جوية في طهران - أرشيفية
الأخبار العالمية
وكالة أوروبية تنصح بتجنب أجواء إيران والعراق
9 يوليو 2026
عامل يزيل الحطام من منزل مدمر في ضواحي كييف - رويترز
الأخبار العالمية
قتلى بضربات روسية على أوكرانيا
9 يوليو 2026
لبناني يمرّ أمام أنقاض مبانٍ مدمرة في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار
9 يوليو 2026
قادة حلف الناتو خلال قمة أنقرة - أ ف ب
الأخبار العالمية
أعضاء «الناتو» يؤكدون التزامهم الثابت ببند الدفاع المشترك
9 يوليو 2026
نساء وأطفال يصطفون في طوابير للحصول على مساعدات غذائية بجنوب كردفان - أرشيفية
الأخبار العالمية
دراسة: 93% من السودانيين يريدون السلام
9 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©