وكالة أوروبية تنصح بتجنب أجواء إيران والعراق

بروكسل (وكالات)

قالت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي أمس، إنه ينبغي على ​شركات الطيران عدم تسيير رحلات في المجالات الجوية لإيران والعراق ولبنان، في ظل التوترات المستمرة ⁠واحتمالية وقوع المزيد من العمليات العسكرية بعدما تبادلت ​الولايات المتحدة وإيران شن الهجمات ​من ‌جديد.

وقالت ‌الوكالة إن «تنفيذ وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ⁠لا يزال هشاً وإن توصيتها تستند ​إلى استمرار المستوى المرتفع للتوترات واحتمال شن المزيد من العمليات العسكرية».

وأضافت الوكالة الأوروبية أنه «في حال انهيار الهدنة الحالية، فمن المرجح أن يكون المجال ​الجوي الإيراني عرضة لتهديدات محدقة».