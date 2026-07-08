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وكالة أوروبية تنصح بتجنب أجواء إيران والعراق

تصاعد الدخان عقب غارة جوية في طهران - أرشيفية
9 يوليو 2026 01:15

بروكسل (وكالات)

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قالت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي أمس، إنه ينبغي على ​شركات الطيران عدم تسيير رحلات في المجالات الجوية لإيران والعراق ولبنان، في ظل التوترات المستمرة ⁠واحتمالية وقوع المزيد من العمليات العسكرية بعدما تبادلت ​الولايات المتحدة وإيران شن الهجمات ​من ‌جديد.
وقالت ‌الوكالة إن «تنفيذ وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ⁠لا يزال هشاً وإن توصيتها تستند ​إلى استمرار المستوى المرتفع للتوترات واحتمال شن المزيد من العمليات العسكرية». 
وأضافت الوكالة الأوروبية أنه «في حال انهيار الهدنة الحالية، فمن المرجح أن يكون المجال ​الجوي الإيراني عرضة لتهديدات محدقة».

إيران
العراق
وكالة سلامة الطيران الأوروبية
الاتحاد الأوروبي
شركات الطيران
المجال الجوي
المجال الجوي الإيراني
أميركا
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تصاعد الدخان عقب غارة جوية في طهران - أرشيفية
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وكالة أوروبية تنصح بتجنب أجواء إيران والعراق
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