وكالة أوروبية تنصح بتجنب أجواء إيران والعراق

بروكسل (وكالات)
قالت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي أمس، إنه ينبغي على شركات الطيران عدم تسيير رحلات في المجالات الجوية لإيران والعراق ولبنان، في ظل التوترات المستمرة واحتمالية وقوع المزيد من العمليات العسكرية بعدما تبادلت الولايات المتحدة وإيران شن الهجمات من جديد.
وقالت الوكالة إن «تنفيذ وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال هشاً وإن توصيتها تستند إلى استمرار المستوى المرتفع للتوترات واحتمال شن المزيد من العمليات العسكرية».
وأضافت الوكالة الأوروبية أنه «في حال انهيار الهدنة الحالية، فمن المرجح أن يكون المجال الجوي الإيراني عرضة لتهديدات محدقة».