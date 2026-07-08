أمين عام "الناتو": الضربات الأميركية على إيران "مهمة جداً"

أيّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، اليوم الأربعاء، الضربات التي شنتها القوات الأميركية على أكثر من 80 موقعاً في إيران، رداً على الهجمات الإيرانية على ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

وقال روته، في أنقرة على هامش انعقاد قمة التحالف الدفاعي: "أعتقد أن الضربات كانت مهمة جداً، حيث تأتي في ظل وجود وقف لإطلاق النار تنتهكه إيران بشكل جوهري، لقد رأينا ما حدث من هجمات على السفن".

وأضاف روته، قبيل إجراء مشاورات مع قادة الدول الأعضاء في "الناتو": "أعتقد أنه من الضروري جداً أن ترد الولايات المتحدة بقوة".