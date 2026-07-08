باكستان تدعو أميركا وإيران إلى الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن إسلام آباد حثت الولايات المتحدة وإيران على الوفاء بالتزاماتهما بموجب مذكرة التفاهم التي توسطت فيها باكستان، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه مع إيران الشهر الماضي "انتهى".

وقالت الوزارة، في بيان: "تحث باكستان جميع الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد التي تظل أساساً راسخاً للتفاهم والاحترام المتبادل والازدهار المشترك في المنطقة وخارجها".

وفي الشهر الماضي، توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مؤقت من 14 بنداً بعنوان "مذكرة تفاهم إسلام آباد بين جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأميركية" لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز.