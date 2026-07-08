الجيش الأميركي ينفذ ضربات جديدة على إيران

أعلن الجيش الأميركي، اليوم الخميس، تنفيذ ضربات عسكرية إضافية ضد إيران، لتقويض قدرتها على تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز، حسب بيان القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم".

وقالت "سنتكوم"، إن الولايات المتحدة تحمّل إيران مسؤولية الهجمات غير المبرّرة التي استهدفت حركة الملاحة التجارية والأطقم المدنية التي تبحر بحرية في ممر مائي دولي حيوي.

وشنت القيادة المركزية الأميركية، صباح أمس الأربعاء، سلسلة من الهجمات على أهداف في إيران، رداً على هجمات إيرانية استهدفت ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، مؤكدة أن "العدوان الذي أظهرته إيران كان غير مبرر وخطيراً، ويمثل انتهاكاً واضحاً لوقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق من الأمس، توّعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران بتنفيذ ضربات قوية، قائلاً: "سنضربهم بقوة الليلة.. هم ينتهكون الاتفاق كل يوم".