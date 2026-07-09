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ألف إصابة بعدوى طفيلية في ولاية ميشيجان الأميركية

ألف إصابة بعدوى طفيلية في ولاية ميشيجان الأميركية
9 يوليو 2026 08:48

سجلت ولاية ميشيجان الأميركية نحو ألف إصابة بعدوى طفيل السيكلوسبورا، في أكبر تفشٍ من نوعه بتاريخ الولاية، دون تسجيل أي وفيات حتى الآن.

وأعلنت الولاية عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 992 حالة، بينها نحو 40 حالة استدعت دخول المستشفى، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها لتحديد مصدر العدوى، بالتزامن مع رصد حالات مماثلة في 28 ولاية أميركية، بينها أوهايو.

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وأكدت كبيرة المسؤولين الطبيين في ولاية ميشيجان، ناتاشا باجداساريان، لوكالة أسوشيتد برس، أن المؤشرات تدل على وجود تفشٍ مترابط، مشيرة إلى أن تحديد مصدر التلوث الغذائي المسبب للعدوى لا يزال قيد التحقيق.

يذكر أن عدوى السيكلوسبورا تعد مرضاً معوياً يسببه طفيل مجهري، ينتقل عبر تناول طعام أو مياه ملوثة، ويسبب إسهالاً مائياً قد يستمر لأسابيع.

المصدر: وام
ميشيجان
الولايات المتحدة الأميركية
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