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الكويت تدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تستهدف أراضيها

الكويت تدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تستهدف أراضيها
9 يوليو 2026 14:22

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تستهدف أراضيها، وآخرها فجر اليوم الخميس، والتي تعكس نهجاً عدائياً متكرراً في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 2817.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية / كونا/ ، أن هذه الاعتداءات السافرة تشكل تصعيدا خطيرا من شأنه أن يفاقم حالة التوتر في المنطقة ويهدد السلم والأمن الإقليميين ويقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الأمور بالوسائل السلمية.

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وشددت الوزارة على أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر، مجددة التأكيد أن دولة الكويت تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وصون سيادتها وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: وام
الكويت
إيران
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