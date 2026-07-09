الأردن يعلن اعتراض صواريخ أطلقتها إيران

أعلن الجيش الأردني اعتراض صواريخ أطلقت من إيران في اتجاه أراضي المملكة، اليوم الخميس.

وأورد بيان عسكري أردني أن "أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت، اليوم الخميس، 8 صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية".

وأكد البيان أن "عمليات الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا، دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية".

وأضاف أن "القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، وتعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها"، مشددا على أن القوات المسلحة "لن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان".

وسبق البيان انطلاق صافرات الإنذار في أنحاء الأردن، في خطوة قال المتحدث باسم الحكومة محمد المومني إنها جاءت "على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران، وتم التعامل معها والتصدي لها".