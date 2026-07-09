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مقتل 25 شخصاً بقصف طائرات مسيرة في السودان

سودانيان أمام مبنى مدمر جراء الاشتباكات في الخرطوم - أرشيفية
10 يوليو 2026 01:32

الخرطوم (الاتحاد، وكالات)

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أعلنت شبكة أطباء السودان أمس، مقتل 10 أشخاص بينهم 5 نساء جراء استهدافهم بطائرة مسيرة غربي أم درمان. وقالت الشبكة في بيان صحفي أمس: «قتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء من أسرة واحدة إثر استهدافهم بمسيّرة على طريق الصادرات غربي أم درمان أثناء توجههم لحضور مناسبة زواج ما أدى إلى احتراقها بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها».
وأكدت الشبكة أن «استهداف المدنيين ووسائل النقل المدنية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني علما بأن الاستهداف تم بطريقة متعمدة عبر مسيرة موجهة القيادة وغير عشوائية مما يعكس حجم الاستهداف الممنهج للمدنيين بالمنطقة».
وكانت مجموعة محامو الطوارئ أفادت بأن طائرة مسيّرة استهدفت يوم الاثنين الماضي عربة مدنية كانت تقل مدنيين في طريقهم إلى مناسبة زواج ببلدة «الشعطوط»، شرق محلية «جبرة الشيخ» بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 13 مدنياً، بينهم 5 نساء، مشيرةً إلى أن طائرة مسيّرة استهدفت، أمس، مركبة مدنية كانت تنقل المياه بالقرب من مورد للمياه في منطقة «حمرة الشيخ»، ما أدى إلى مقتل شخصين.
وقالت المجموعة، في بيان صحفي، إن هذا الهجوم يأتي ضمن نمط متصاعد من هجمات الطائرات المسيّرة على المدنيين، في ظل استمرار تحليقها فوق الأجزاء الشمالية من الولاية ورصدها لتحركات السكان.

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