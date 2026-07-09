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رئيس البرلمان العربي يدين الهجمات الإيرانية على الأردن

رئيس البرلمان العربي: توحيد الصوت البرلماني الدولي ضرورة عاجلة لمواجهة التصعيد في فلسطين
9 يوليو 2026 22:43

أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الهجمات الإيرانية العدوانية التي انتهكت المجال الجوي للمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا أنها تمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويعرض سلامة المدنيين وحركة الملاحة الجوية للخطر.

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وأكد اليماحي، في بيان اليوم الخميس، تضامن البرلمان العربي الكامل مع الأردن، ودعمه للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها القومي وسيادتها، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر.

المصدر: وام
البرلمان العربي
محمد أحمد اليماحي
الأردن
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