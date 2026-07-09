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إسرائيل: مستعدون لمهاجمة إيران مجدداً وبقوة أكبر

الدخان يتصاعد إثر قصف على طهران - أرشيفية
10 يوليو 2026 01:32

عواصم (وكالات)

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حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من أن بلاده مستعدة لمهاجمة إيران مجدداً وبقوة أكبر «إذا لزم الأمر»، وذلك مع تبادل طهران وواشنطن ضربات هي الأعنف منذ توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط الشهر الماضي.
وقال كاتس خلال احتفال عسكري، إن «الجيش جاهز، وفي حال تأهب لاستئناف القتال؛ بهدف استعادة التفوق الجوي والضرب مجدداً في إيران للقضاء على التهديدات، بما في ذلك لمرة ثالثة إذا لزم الأمر. إذا تطلب منا الأمر أن نعود للقتال، سنعود وبقوة أكبر».
وشنّت إسرائيل حرباً على إيران استمرت 12 يوماً في يونيو 2025، وأطلقت مع الولايات المتحدة حرباً مشتركة على طهران في 28 فبراير.

إسرائيل
إيران
وزير الدفاع الإسرائيلي
يسرائيل كاتس
أميركا
الحرب في الشرق الأوسط
الصراع في الشرق الأوسط
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