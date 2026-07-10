الجمعة 10 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"العالمية للأرصاد الجوية": العواصف الترابية بلغت مستويات قياسية

"العالمية للأرصاد الجوية": العواصف الترابية بلغت مستويات قياسية خلال 2025
10 يوليو 2026 13:29

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن العواصف الترابية بلغت مستويات قياسية في بعض الدول سنة 2025، لا سيما في الصين وعلى طول الحدود الأميركية المكسيكية.
وأشار أحدث تقرير للمنظمة بشأن الغبار الجوي إلى أن هذه الظواهر أثرت على الصحة العامة والبيئة، فضلا عن تعطيلها للنشاط الاقتصادي والنقل.
وذكرت المنظمة في نتائجها أن "متوسط تركيز الغبار السطحي السنوي العالمي ظل قريبا من مستواه عام 2024، على الرغم من وجود تفاوتات إقليمية كبيرة".
وسُجلت أعلى التركيزات مجددا في بوديلي في تشاد، أحد أكثر المناطق نشاطا في انبعاث الغبار، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وشهدت شمال أفريقيا والشرق الأوسط عواصف ترابية كبيرة، متسببة بتدهور جودة الهواء وانخفاض مستوى الرؤية بشكل حاد.
وشهدت الصين "أخطر عاصفة ترابية مسجلة في البلاد منذ عشر سنوات من ناحية الشدة والامتداد الجغرافي والمدة"، عندما اجتاحت عاصفة ترابية من منغوليا البلاد في أبريل 2025، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وأفادت المنظمة بأن تركيزات الجسيمات القابلة للاستنشاق (PM10) بلغت مستويات تتجاوز بكثير توصيات منظمة الصحة العالمية.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة سيليست ساولو في بيان إنّ "العواصف الرملية والترابية تؤدي إلى تدهور جودة الهواء وتضرّ بصحة الإنسان".
وأضافت "إنها تُقلل من الإنتاجية الزراعية، وتُعطل النقل البري والجوي، وتُرهق أنظمة إمدادات المياه والطاقة، وتلحق أضرارا بالنظم البيئية".
وفي المنطقة الصحراوية على الحدود المكسيكية الأميركية، كانت العواصف الترابية "متكررة بشكل استثنائي، وشديدة، وطويلة"، وشهدت مدينة إل باسو في تكساس 50 يوما من العواصف الترابية في العام 2025، أي أكثر من ضعف المتوسط السنوي.
ويُطلق سنويا في الغلاف الجوي نحو ملياري طن من الغبار يمكن أن تنتقل لمسافات تصل إلى مئات بل آلاف الكيلومترات، عبر القارات والمحيطات.

أخبار ذات صلة
العواصف تتسبب بانقطاع الكهرباء عن 373 ألف منزل ومنشأة في أميركا
فيضانات وإجلاء سكان في نيوزيلندا جراء الأمطار الغزيرة
المصدر: وكالات
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
العواصف
آخر الأخبار
"العالمية للأرصاد الجوية": العواصف الترابية بلغت مستويات قياسية خلال 2025
الأخبار العالمية
"العالمية للأرصاد الجوية": العواصف الترابية بلغت مستويات قياسية
اليوم 13:29
«شكراً شرفتونا».. استقبال الأبطال لمنتخب مصر في العلمين
الرياضة
«شكراً شرفتونا».. استقبال الأبطال لمنتخب مصر في العلمين
اليوم 13:28
علي النعيمي يستعرض في كوالالمبور النهج الإماراتي في مكافحة التطرف
علوم الدار
علي النعيمي يستعرض بكوالالمبور النهج الإماراتي في مكافحة التطرف
اليوم 13:20
«زعفرانه» تفوح بالناموس في مهرجان العين لسباقات الهجن
الرياضة
«زعفرانه» تفوح بالناموس في مهرجان العين لسباقات الهجن
اليوم 13:10
رسالة من «التربية» إلى كل صانع أثر في «تحدي القراءة»
علوم الدار
رسالة من «التربية» إلى كل صانع أثر في «تحدي القراءة»
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©