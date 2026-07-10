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1747 وفاة جراء موجة الحر في بلجيكا

1747 وفاة جراء موجة الحر في بلجيكا
10 يوليو 2026 14:23

تسببت موجة الحر التي اجتاحت بلجيكا في أواخر يونيو في 1747 وفاة إضافية، وهي أعلى حصيلة على الإطلاق خلال موجة حر في البلاد منذ بدء تسجيل البيانات عام 2000.

 

وكانت أرقام أولية نشرت الأسبوع الماضي أظهرت وفاة 1222 شخصاً خلال موجة الحر في الفترة ما بين 18 و29 يونيو الماضي.

 

وذكر معهد الصحة العامة الوطني "سيينسانو"، في بيان، انه بين 18 يونيو والأول من يوليو سُجّلت 1747 وفاة إضافية مقارنة بالعدد المتوقع، ما يمثل زيادة في معدل الوفيات بنسبة 47.8 في المائة.

 

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وأضاف معهد "سيينسانو" أن الطبيعة المميتة للغاية لموجة الحر تُعزى إلى تضافر ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر على الصحة: مدة الموجة، وشدة درجات الحرارة، وتركيزات الأوزون؛ إذ سجلت هذه الموجة مستويات مرتفعة للغاية في كل عامل منها.

 

ويتوقع أن تشهد بلجيكا موجة حر جديدة في الأيام المقبلة قد تتجاوز خلالها درجات الحرارة العظمى 30 درجة لمدة خمسة أيام متتالية بدءاً من الغد.

 

 

المصدر: وام
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