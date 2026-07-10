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موجة حر جديدة تضرب فرنسا وتتسبب بحرائق

موجة حر تضرب فرنسا وتتسبب بحرائق
10 يوليو 2026 16:32

تشتد موجة الحر الثالثة التي تضرب فرنسا في شهرين، مع إعلان حال التأهب القصوى في تسع مقاطعات في غرب البلاد الجمعة، على أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من عشرين مقاطعة السبت، فيما تشتد الحرائق في أنحاء البلاد.
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية (ميتيو فرانس) الجمعة أنّ 24 مقاطعة في شمال غرب البلاد ستُعلن فيها السبت حال التأهب القصوى من المستوى الأحمر بسبب الحر الشديد، و56 مقاطعة أخرى ستُعلن فيها حال التأهب البرتقالي.
ويضم نظام الإنذار الفرنسي أربعة مستويات، بدءا من الأخضر، وهو الأدنى، وصولا إلى الأحمر الذي يمثل الحالة القصوى، مرورا بالأصفر والبرتقالي.
وأشارت هيئة الارصاد إلى أنه بالإضافة إلى المقاطعات التسع الغربية التي أُعلنت فيها الجمعة حال التأهب القصوى، أُعلنت حال التأهب البرتقالي في 72 مقاطعة، متوقعة درجات حرارة تراوح بين 38 و40 مئوية بعد الظهر من بواتو شارانت إلى منطقتي باي دو لا لوار وسانتر فال دو لوار الجنوبيتين. كما توقعت حرارة تراوح بين 36 و38 درجة مئوية في مناطق أخرى من النصف الشمالي للبلاد.
وستكون جزيرة كورسيكا، وساحل كوت دازور، وشمال البلاد، بالإضافة إلى بعض الأقاليم الجبلية، المناطق الوحيدة التي ستنجو من درجات الحرارة الشديدة في فرنسا.
وحذرت "ميتيو فرانس" من أن موجة الحر ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل، رغم أنّ انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة قد بدأ على الساحل الغربي للبلاد الثلاثاء والأربعاء.
وعقد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو اجتماعا طارئا صباح الجمعة بسبب موجة الحر.
واستجابة لهذه الموجة الثالثة في أقل من شهرين، فعّلت الحكومة "خطة طوارئ خاصة بالحر الشديد، لم تكن موجودة سابقا"، في المقاطعات التي أُعلنت حالة التأهب القصوى فيها.
ونتيجة لموجة الحرّ المصحوبة بالجفاف، لا تزال جبهة حرائق الغابات نشطة.
وفي مقاطعة دروم في جنوب شرق فرنسا، أتت النيران على 3700 هكتار، بحسب تقرير لعناصر الإطفاء صدر صباح الجمعة.
وصنّفت "ميتيو فرانس" مقاطعة واحدة ضمن مستوى "خطر مرتفع جدا" لاندلاع الحرائق، و63 مقاطعة أخرى ضمن مستوى "خطر مرتفع".

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المصدر: وكالات
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