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قصف بطائرات مسيّرة على منشآت نفطية في روسيا

قصف بطائرات مسيّرة على منشآت نفطية في روسيا
10 يوليو 2026 16:55

استهدفت هجمات بطائرات مسيّرة منشآت نفطية في جنوب روسيا، اليوم الجمعة، ما أدى إلى اندلاع حريق في مصفاة نفط بمنطقة كراسنودار، وفق ما أفادت السلطات التي أعلنت تدمير 376 مسيّرة.
وقالت قيادة عمليات منطقة كراسنودار عبر تلغرام "اندلع حريق في مصفاة إيلسكي إثر سقوط حطام مسيرات"، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات أو قتلى.
وأفاد يوري سليوسار، حاكم منطقة روستوف في جنوب روسيا، بأن حريقا اندلع في منشأتين لتخزين المحروقات في أزوف إثر ضربات جوية.
وفي ميناء تاغانروغ، أظهرت مقاطع مصوّرة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة دخان تتصاعد فوق المدينة.
وأفاد يوري سليوسار، حاكم منطقة روستوف في جنوب روسيا، بأنه زار الميناء بعد هجمات ليلية "واسعة النطاق"، مضيفا "لا تزال عمليات إخماد الحريق في الميناء البحري جارية".
وأشار إلى نقل عشرات السكان إلى مراكز إيواء مؤقتة، موضحا "قلت لهم بصراحة: للأسف، لن يكون ممكنا إخماد هذا النوع من الحرائق بسرعة".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن قواتها دمرت بين الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي الخميس والسابعة صباحا الجمعة 376 طائرة مسيّرة عدد كبير منها فوق منطقة العاصمة موسكو.

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المصدر: آ ف ب
منشآت نفطية
قصف
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روستوف
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