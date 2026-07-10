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ترامب يدلي بتصريحات بشأن المحادثات مع إيران

ترامب يدلي بتصريح من طائرته الرئاسية
10 يوليو 2026 19:21

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تعليقا بشأن المحادثات مع إيران من أجل إنهاء التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط.
وقال ترامب إنه وافق على مواصلة المحادثات مع إيران، مع تأكيده أن وقف إطلاق النار مع طهران "انتهى".
وكتب، على منصته "تروث سوشال": "طلبت منا إيران أن نواصل المباحثات. لقد وافقنا على القيام بذلك".
وأضاف الرئيس الأميركي "لكن الولايات المتحدة أبلغتهم، بعبارات لا لبس فيها، أن وقف إطلاق النار انتهى!".
وقال ترامب، في أنقرة هذا الأسبوع، إن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الثامن من أبريل الماضي ووضع حدا لأسابيع من التصعيد قد انتهى. 
وأوضح أنه سيتحدث إلى المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين كانا يتفاوضان مع الإيرانيين، لكنه أصرّ على أن مسألة العودة إلى طاولة المفاوضات متروكة لطهران. 

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المصدر: آ ف ب
دونالد ترامب
وقف إطلاق النار
محادثات
إيران
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