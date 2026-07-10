الرئيس اللبناني: لا تراجع عن التفاوض المباشر مع إسرائيل

أكّد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، عدم تراجع بلاده عن قرار التفاوض المباشر مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الانتقادات لهذا المسار لا تستحق الردّ.

وقال عون، خلال استقباله شخصيات سياسية "أؤكد لكم أنني لن أتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذته، مع إصراري على أن تتضمن كل مواقفي توضيحات للشعب اللبناني حول أهمية المسار الذي نسير فيه، وتمسك لبنان بسيادته في كل الخطوات التي نقوم بها".

وتطرق الرئيس عون إلى صيغة الإطار التي وقّعها لبنان مع إسرائيل، مؤكداً أنها "ستعيد إلى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية، في حال التزام إسرائيل ببنودها ونجاح تنفيذها".

وقال "الأمور في طور الحلحلة تباعاً".

وأضاف" لدينا اليوم فرصة لتحقيق المكاسب التي فقدناها من خلال حرب عبثية، وخصوصا في ظل الزخم الأميركي الحالي في الاهتمام بلبنان وقدرة الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل لتذليل العراقيل التي تضعها".

ولفت عون إلى أنه "اتخذ خياراً صعباً، وطريقه ليس معبدا، بسبب موازين القوى... وغيرها من التعقيدات".