القوات الباكستانية: مقتل عشرات المسلحين في بلوشستان

أعلن مسؤولون محليون، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن الباكستانية، مدعومة بمروحيات عسكرية، قتلت 75 مسلحا خلال عمليات استمرت أياما في إقليم بلوشستان.

جاء الإعلان عن هذه العمليات بعد يوم من زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف، مدينة كويتا عاصمة بلوشستان، حيث قال لعائلات 42 شخصا قتلوا في هجمات إن تضحياتهم لم تذهب سدى، وإنه سيتم تقديم المتورطين إلى العدالة.

ووفقا للحكومة المحلية في بلوشستان، بدأت العمليات التي شارك فيها الجيش وقوات الحدود والشرطة في وقت متأخر من يوم الاثنين، بعد أن هاجم عشرات المسلحين مركزا للشرطة قرب سد "مانجي"، الذي يزود ملايين الأشخاص بالمياه في كويتا والمناطق المحيطة بها.

وقتل تسعة من أفراد الشرطة و15 مسلحا في الهجوم الأولي. كما اختطف منفذو الهجوم 18 شرطيا، عثر عليهم لاحقا معصوبي الأعين وقد أُطلق عليهم الرصاص.