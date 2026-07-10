الجمعة 10 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

القوات الباكستانية: مقتل عشرات المسلحين في بلوشستان

أفراد من قوات الأمن الباكستانية
10 يوليو 2026 20:54

أعلن مسؤولون محليون، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن الباكستانية، مدعومة بمروحيات عسكرية، قتلت 75 مسلحا خلال عمليات استمرت أياما في إقليم بلوشستان.
جاء الإعلان عن هذه العمليات بعد يوم من زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف، مدينة كويتا عاصمة بلوشستان، حيث قال لعائلات 42 شخصا قتلوا في هجمات إن تضحياتهم لم تذهب سدى، وإنه سيتم تقديم المتورطين إلى العدالة.

ووفقا للحكومة المحلية في بلوشستان، بدأت العمليات التي شارك فيها الجيش وقوات الحدود والشرطة في وقت متأخر من يوم الاثنين، بعد أن هاجم عشرات المسلحين مركزا للشرطة قرب سد "مانجي"، الذي يزود ملايين الأشخاص بالمياه في كويتا والمناطق المحيطة بها.

أخبار ذات صلة
باكستان تدعو أميركا وإيران إلى الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم
مقتل 9 شرطيين في جنوب غرب باكستان

وقتل تسعة من أفراد الشرطة و15 مسلحا في الهجوم الأولي. كما اختطف منفذو الهجوم 18 شرطيا، عثر عليهم لاحقا معصوبي الأعين وقد أُطلق عليهم الرصاص.

المصدر: د ب أ
باكستان
بلوشستان
مسلحون
آخر الأخبار
مدرب سويسرا: إيقاف ميسي ليس مستحيلاً!
الرياضة
مدرب سويسرا: إيقاف ميسي ليس مستحيلاً!
اليوم 21:25
عملاء الخدمة السرية في البيت الأبيض (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اتهام أشخاص خططوا لمهاجمة حفل في البيت الأبيض بالإرهاب
اليوم 21:07
أفراد من قوات الأمن الباكستانية
الأخبار العالمية
القوات الباكستانية: مقتل عشرات المسلحين في بلوشستان
اليوم 20:54
ميسي «ملك المشي» في المونديال!
الرياضة
ميسي «ملك المشي» في المونديال!
اليوم 20:53
الزراعة بالذكاء الاصطناعي.. عائدات أكبر وتكاليف أقل
الذكاء الاصطناعي
الزراعة بالذكاء الاصطناعي.. عائدات أكبر وتكاليف أقل
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©