اتهام أشخاص خططوا لمهاجمة حفل في البيت الأبيض بالإرهاب

وجه القضاء الأميركي تهما بالقتل والتآمر في أعمال إرهابية لثمانية رجال يشتبه بضلوعهم في مخطط لمهاجمة نزال للفنون القتالية المختلطة أقيم في البيت الأبيض بحضور الرئيس دونالد ترامب في يونيو الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة العدل.

وتراوح أعمار المشتبه بهم بين 19 و32 عاما، وقال المدّعون إنهم خططوا لاستخدام مسيّرات لمهاجمة الفعالية التي أقيمت في حديقة البيت الأبيض، على أن يلي ذلك إطلاق قنّاصة النار على أهداف "ذات قيمة عالية" في خضم الفوضى.

وقالت أجهزة إنفاذ القانون إنها أحبطت المخطط لاستهداف الفعالية التي حضرها ترامب ومسؤولون كبار، وتزامنت مع عيد ميلاد الرئيس الأميركي، إيذانا ببدء احتفالات إحياء مرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة.

ووجِّهت التهم إلى الرجال الثمانية في لائحة اتهام فدرالية من بندين في كولومبوس بولاية أوهايو، وفقا لوزارة العدل. واتُّهموا بـ "التآمر لتقديم دعم مادي لإرهابيين"، و"التآمر لارتكاب جريمة قتل على أراضٍ تابعة للحكومة الفدرالية"، و"قتل مسؤول في الحكومة الفدرالية".

وقال المدّعون إن المخططين، الذين ينحدرون من ولايات مختلفة، التقوا في مجموعات دردشة عبر الإنترنت لوضع خطة الهجوم، وتجنيد أعضاء، وتشجيع بعضهم البعض على تنفيذ الاعتداء.

واعتقلت قوات الأمن المشتبه به الأخير، وهو تشاندلر ساغز (21 عاما)، في ولاية فرجينيا الغربية هذا الأسبوع، ويعتقد المدّعون أنه كان مكلفا بدور القنَاص.

وتعرّض ترامب لمحاولات اغتيال عدة في السنوات الأخيرة، آخرها عندما حاول مسلّح اقتحام حفل مراسلي البيت الأبيض في أحد فنادق واشنطن في أبريل الماضي.