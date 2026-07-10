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أوكرانيا: قصفنا منشآت نفط وناقلات في روسيا

قصف منشآت نفط في روسيا
10 يوليو 2026 21:53

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا قصفت مصافي ومحطة ​للنفط ومستودعا للوقود داخل روسيا، إضافة إلى ناقلات في بحر آزوف.
وأضافت الهيئة، في منشور عبر تلغرام، ​أن ‌مصفاة إيلسكي للنفط ⁠في منطقة ​كراسنودار، اندلع فيها حريق، كما تعرض مجمع "أوست لوجا" لتكرير النفط في منطقة ‌لينينغراد للقصف. 
وذكرت الهيئة، في بيان، أن محطة ومستودعا للنفط في منطقة روستوف تعرضا أيضا لضربات ​أسفرت عن انفجارات واندلاع حرائق.

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وقال روبرت بروفدي قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني إن ⁠بلاده استهدفت أيضا 10 ناقلات في بحر آزوف، ​ضمن هجمات ألحقت أضرارا بنحو 50 سفينة لنقل الوقود هذا الأسبوع، إذ تسعى كييف إلى تقليص إمدادات الوقود للقوات الروسية.

المصدر: آ ف ب
أوكرانيا
منشآت نفطية
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