أوكرانيا: قصفنا منشآت نفط وناقلات في روسيا

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا قصفت مصافي ومحطة للنفط ومستودعا للوقود داخل روسيا، إضافة إلى ناقلات في بحر آزوف.
وأضافت الهيئة، في منشور عبر تلغرام، أن مصفاة إيلسكي للنفط في منطقة كراسنودار، اندلع فيها حريق، كما تعرض مجمع "أوست لوجا" لتكرير النفط في منطقة لينينغراد للقصف.
وذكرت الهيئة، في بيان، أن محطة ومستودعا للنفط في منطقة روستوف تعرضا أيضا لضربات أسفرت عن انفجارات واندلاع حرائق.
وقال روبرت بروفدي قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني إن بلاده استهدفت أيضا 10 ناقلات في بحر آزوف، ضمن هجمات ألحقت أضرارا بنحو 50 سفينة لنقل الوقود هذا الأسبوع، إذ تسعى كييف إلى تقليص إمدادات الوقود للقوات الروسية.