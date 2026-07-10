الأمم المتحدة: الحوار والمفاوضات السبيل لتغيير مسار الحرب بأوكرانيا

نيويورك (الاتحاد)

شددت مسؤولة أممية على أن الحوار والمفاوضات الشاملة والهادفة يمثلان السبيل الوحيد لتغيير المسار الخطر للحرب في أوكرانيا، منبهةً إلى أن استمرار النزاع أدى إلى «تمزيق حياة الملايين وتشريد أعداد كبيرة من الأسر وتدمير آلاف المنازل والمجتمعات».

جاء ذلك في إحاطة قدمتها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، أمام جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

وقالت ديكارلو، إن «العاصمة كييف ومدناً أوكرانية أخرى تعرضت خلال الأسبوع الماضي لثلاث موجات كبيرة من الضربات الجوية الروسية أدت إلى ارتفاع مقلق في أعداد الضحايا المدنيين واتساع نطاق الدمار».

وأضافت أن «هذه الهجمات تعكس نمطاً واضحاً يتمثل في استهداف مراكز حضرية ذات كثافة سكانية عالية وإلحاق أضرار جسيمة بالمباني السكنية بما يخلف آثاراً إنسانية خطرة على المدنيين، مجددةً إدانة الأمم المتحدة لهذه الهجمات بأشد العبارات.

وأوضحت ديكارلو أن «تصعيد العمليات العسكرية يواصل إلحاق الضرر بالمدنيين في الأراضي الأوكرانية الخاضعة للسيطرة من قبل روسيا»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أوكرانيا واصلت تنفيذ هجمات داخل الأراضي الروسية.