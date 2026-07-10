الصين.. إجلاء عشرات الآلاف وتعليق الدراسة قبل وصول الإعصار «بافي»

بكين (وكالات)

أعلنت الصين، أمس، إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص وتعليق الدراسة والإنتاج في بعض المدن مع اقتراب وصول الإعصار «بافي» إلى المقاطعات الساحلية جنوب شرقي البلاد.

وأشارت تقديرات المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيني إلى أن الإعصار «بافي» سيصل إلى اليابسة مساء اليوم السبت، في المناطق الممتدة بين مقاطعتي «فوجيان» و«تشجيانغ» في حين أرسلت وزارة الطوارئ الصينية إليهما 50 ألف طن من المواد الإغاثية مسبقاً للمساعدة في إيواء المحتاجين.

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أنه في منطقة للحقول الزراعية البحرية بمدينة «نينغده» في مقاطعة «فوجيان» تم إجلاء 11749 مزارعاً وسحب آلاف سفن الصيد إلى ملاذات آمنة.

أما في مدينة «تشوشان» التابعة لمقاطعة «تشجيانغ»، فتم إغلاق 14 موقعاً سياحياً بحرياً وإجلاء 40 ألف سائح كما أعلن عدد من المدن في ذات المقاطعة تعليق الدراسة وخطوط النقل والعمل في مواقع البناء وإغلاق مراكز التسوق والمتنزهات الكبيرة.

يذكر أن منطقة «قوانغشي» الواقعة جنوب الصين شهدت خلال الأيام الماضية هطولاً مستمراً للأمطار الغزيرة تأثراً بالإعصار «مايساك» ما أدى إلى وقوع فيضانات مدمرة وانهيارات أرضية أودت بحياة 39 شخصاً.