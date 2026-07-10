السبت 11 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصين.. إجلاء عشرات الآلاف وتعليق الدراسة قبل وصول الإعصار «بافي»

عمال يزيلون الأنقاض في مقاطعة هوبي بوسط الصين بعد تضررها بسبب الإعصار (أ ف ب)
11 يوليو 2026 00:59

بكين (وكالات)

أخبار ذات صلة
لأول مرة.. الصين تستعيد صاروخ إطلاق فضائي يمكن إعادة استخدامه
عشرات القتلى بفيضانات ضربت جنوب الصين

أعلنت الصين، أمس، إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص وتعليق الدراسة والإنتاج في بعض المدن مع اقتراب وصول الإعصار «بافي» إلى المقاطعات الساحلية جنوب شرقي البلاد.
وأشارت تقديرات المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيني إلى أن الإعصار «بافي» سيصل إلى اليابسة مساء اليوم السبت، في المناطق الممتدة بين مقاطعتي «فوجيان» و«تشجيانغ» في حين أرسلت وزارة الطوارئ الصينية إليهما 50 ألف طن من المواد الإغاثية مسبقاً للمساعدة في إيواء المحتاجين.
من جانبها، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أنه في منطقة للحقول الزراعية البحرية بمدينة «نينغده» في مقاطعة «فوجيان» تم إجلاء 11749 مزارعاً وسحب آلاف سفن الصيد إلى ملاذات آمنة. 
أما في مدينة «تشوشان» التابعة لمقاطعة «تشجيانغ»، فتم إغلاق 14 موقعاً سياحياً بحرياً وإجلاء 40 ألف سائح كما أعلن عدد من المدن في ذات المقاطعة تعليق الدراسة وخطوط النقل والعمل في مواقع البناء وإغلاق مراكز التسوق والمتنزهات الكبيرة.
يذكر أن منطقة «قوانغشي» الواقعة جنوب الصين شهدت خلال الأيام الماضية هطولاً مستمراً للأمطار الغزيرة تأثراً بالإعصار «مايساك» ما أدى إلى وقوع فيضانات مدمرة وانهيارات أرضية أودت بحياة 39 شخصاً.

الصين
الأعاصير
تعليق الدراسة
آخر الأخبار
كأس العالم 2026: إسبانيا تكسب بلجيكا وتصعد لمواجهة فرنسا
الرياضة
كأس العالم 2026: إسبانيا تكسب بلجيكا وتصعد لمواجهة فرنسا
11 يوليو 2026
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يعلن موافقته على استئناف المفاوضات مع إيران
11 يوليو 2026
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز - رويترز
الأخبار العالمية
«البحرية الدولية»: نرفض مساعي إيران للسيطرة على مضيق هرمز
11 يوليو 2026
مخيم مؤقت للنازحين داخل مدرسة لـ«الأونروا» في غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
خبراء فلسطينيون لـ«الاتحاد»: تحديات معقدة تواجه عمل «الأونروا» في الضفة وغزة
11 يوليو 2026
سودانيون ينتظرون الحصول على أدوية مجانية في مستشفى النَّو التعليمي بأم درمان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تحذر من تفاقم «الكوليرا» في السودان
11 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©