السبت 11 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وزيرة السياحة اللبنانية لـ«الاتحاد»: تداعيات كارثية للحرب على القطاع السياحي

لبنانيون على شاطئ مدينة صور ويظهر ردم المباني المدمرة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
11 يوليو 2026 00:59

شعبان بلال (بيروت)

أخبار ذات صلة
خبراء فلسطينيون لـ«الاتحاد»: تحديات معقدة تواجه عمل «الأونروا» في الضفة وغزة
إصابة 6 فلسطينيين باعتداءات للمستوطنين قرب الخليل

شددت وزيرة السياحة اللبنانية، لورا الخازن لحود، على أن الحرب ألقت بظلالها الثقيلة على العديد من المواقع التاريخية والأثرية والتراثية في لبنان، لا سيما في مناطق الجنوب، مشيرةً إلى أن بعض البلدات والقرى التي تعرضت للقصف تضم مساجد وكنائس ومنازل تراثية ومباني تاريخية تشكل جزءاً أساسياً من الذاكرة الثقافية والوطنية للبنانيين.
وأوضحت لحود، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الأضرار لا تقتصر على الحجر والمباني فحسب، بل تمتد إلى محو جزء من ذاكرة اللبنانيين وهويتهم الثقافية، لافتةً إلى أنه لا يزال من الصعب تقييم حجم الأضرار في المواقع المهددة أو المتضررة بصورة نهائية، بسبب استمرار العمليات العسكرية وعدم تمكن الفرق الفنية والمتخصصة من الوصول إلى هذه المواقع وإجراء المسوحات اللازمة.
وأشارت إلى أن استمرار الحرب يشكل خطراً كبيراً على القطاع السياحي اللبناني، خاصة مع بدء الموسم السياحي الصيفي، موضحةً أن القطاع السياحي يعول على استعادة الاستقرار لاستقبال الزوار والسياح وتحقيق عائدات اقتصادية يحتاج إليها لبنان بشدة في هذه المرحلة.
وذكرت الوزيرة اللبنانية أن هناك أملاً في إنقاذ الموسم السياحي إذا نجحت الجهود السياسية والدبلوماسية في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة الاستقرار، مؤكدةً أن الوزارة تواصل متابعة الأوضاع يومياً، وتعمل على وضع الخطط اللازمة لدعم القطاع السياحي فور تحسن الظروف. 
وأفادت بأن هناك استهدافاً ممنهجاً للمواقع التاريخية والأثرية في لبنان، التي باتت مهددة بشكل مباشر جراء العمليات العسكرية، موضحةً أن وزارة الثقافة اللبنانية أطلقت أكثر من نداء للمطالبة بحماية هذه المواقع والحفاظ عليها، فيما صدرت أيضاً مواقف وتحركات من الجهات الرسمية اللبنانية للتنديد بالاعتداءات والدعوة إلى تجنيب المناطق المأهولة والمواقع التراثية مزيداً من الأضرار. وأكدت لحود أن الأمل يبقى معقوداً على نجاح المفاوضات والجهود الدولية الرامية إلى وقف الحرب والعودة إلى مسار السلام، بما يسهم في حماية ما تبقى من المواقع التاريخية والأثرية والتراثية التي تمثل جزءاً أصيلاً من ذاكرة اللبنانيين وتراثهم الحضاري.

لبنان
أزمة لبنان
إسرائيل
لبنان وإسرائيل
جنوب لبنان
الأزمة اللبنانية
آخر الأخبار
كأس العالم 2026: إسبانيا تكسب بلجيكا وتصعد لمواجهة فرنسا
الرياضة
كأس العالم 2026: إسبانيا تكسب بلجيكا وتصعد لمواجهة فرنسا
11 يوليو 2026
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يعلن موافقته على استئناف المفاوضات مع إيران
11 يوليو 2026
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز - رويترز
الأخبار العالمية
«البحرية الدولية»: نرفض مساعي إيران للسيطرة على مضيق هرمز
11 يوليو 2026
مخيم مؤقت للنازحين داخل مدرسة لـ«الأونروا» في غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
خبراء فلسطينيون لـ«الاتحاد»: تحديات معقدة تواجه عمل «الأونروا» في الضفة وغزة
11 يوليو 2026
سودانيون ينتظرون الحصول على أدوية مجانية في مستشفى النَّو التعليمي بأم درمان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تحذر من تفاقم «الكوليرا» في السودان
11 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©