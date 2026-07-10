عُمان تجدد تأكيدها الالتزام بحرية الملاحة وفق مبادئ القانون الدولي

مسقط (الاتحاد)

جددت سلطنة عُمان أمس، تأكيدها التزامها الراسخ بحرية الملاحة البحرية وفق مبادئ القانون الدولي، وذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة 137 لمجلس المنظمة البحرية الدولية المنعقدة حالياً في لندن.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن ذلك جاء في البيان الذي قدمه وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل العُماني خميس الشماخي وأكد خلاله حرص سلطنة عُمان على أمن وسلامة الممرات البحرية الدولية وحماية الأرواح وضمان إنسيابية حركة التجارة العالمية.

ووفق الوكالة التقى وفد سلطنة عُمان على هامش أعمال الدورة بالأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينيغيز تناول خلاله الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين السلطنة والمنظمة الدولية في مجال أمن وسلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية وتعزيز الاستجابة والتنسيق لمواجهة التحديات البحرية.

وانطلقت يوم الاثنين الماضي أعمال الدورة 137 لمجلس المنظمة البحرية الدولية في مقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء وممثلي المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية بصفة مراقب.