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«البحرية الدولية»: نرفض مساعي إيران للسيطرة على مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز - رويترز
11 يوليو 2026 01:00

لندن (وكالات)

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اتفق مجلس المنظمة البحرية الدولية أمس، على ضرورة رفض الدول لمساعي إيران لفرض سيادتها على مضيق هرمز، والقرار أحادي الجانب الذي اتخذته طهران بإنشاء هيئة للتحكم ​في حركة الملاحة عبر الممر البحري. 
وتتولى المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ومقرها لندن، مسؤولية تنظيم سلامة الشحن الدولي وأمنه ومنع التلوث، وتضم 176 دولة عضواً.
وكانت مسألة حماية الممرات الملاحية الحيوية موضع نقاش في ‌جلسة عقدها هذا الأسبوع مجلس إدارتها المكون من 40 عضواً.  
وجاء في قرار غير ملزم تم التوصل إليه أن «مجلس المنظمة ​البحرية الدولية يندد بشدة بقرار إيران إنشاء كيان يزعم السيطرة على حركة الملاحة عبر المضيق».
ودعا قرار المجلس الدول الأعضاء إلى «عدم الاعتراف بمطالبة إيران بالسيادة على مضيق هرمز، وتأكيداتها بوقوع مناطق بحرية لدول ثالثة داخل المضيق وبالقرب منه تحت ولايتها، وهو ما ينتهك سيادة هذه الدول وحقوقها ‌السيادية وولايتها الحصرية، وعدم الاعتراف ​بأي قرارات إيرانية تهدف إلى منع أو عرقلة أو إعاقة الملاحة الدولية وحق العبور أو التدخل فيهما بأي شكل آخر».

هرمز
إيران
مضيق هرمز
إغلاق مضيق هرمز
المنظمة البحرية الدولية
مجلس المنظمة البحرية الدولية
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