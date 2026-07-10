إصابة 6 فلسطينيين باعتداءات للمستوطنين قرب الخليل

رام الله (الاتحاد)

أصيب 6 فلسطينيين من عائلة واحدة، أمس، في اعتداء شنه مستوطنون عليهم بالضرب وبغاز الفلفل، فيما اعتقل الجيش الإسرائيلي 3 من أقاربهم، في تجمع «حوارة» بـ«مسافر يطا» جنوبي مدينة الخليل.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمه تعاملت مع 6 إصابات بينهم مسن ونساء وأطفال في تجمع «حوارة» ونقلتها إلى المستشفى.

وأفاد مصدر محلي بأن مستوطنين هاجموا عائلة المسن إبراهيم إسماعيل الجبور (80 عاماً) أثناء وجود أفرادها في أرضهم قرب منزلهم.

وأضاف أن «المستوطنين اعتدوا عليهم بالضرب ورشوا غاز الفلفل في وجوههم، ما أدى إلى إصابة المسن وعدد من النساء والأطفال».

وذكر المصدر أن «الجيش الإسرائيلي وفر الحماية للمستوطنين، قبل أن يعتقل ثلاثة أفراد من العائلة».

وفي سياق متصل، اقتلع الجيش الإسرائيلي، أمس، أكثر من 300 شجرة، وقطع خطوط مياه تغذي نحو 45 ألف دونم من الأراضي الزراعية في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية المحتلة، ضمن أعمال تجريف لشق طريق عسكري وإقامة جدار.

وقالت مصادر محلية، إن «الجيش اقتلع أكثر من 300 شجرة زيتون وعنب، وقطع خطوط مياه تغذي نحو 45 ألف دونم من الأراضي الزراعية في سهل البقيعة، شرقي قرية عاطوف بمحافظة طوباس». ​​​​