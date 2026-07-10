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نيجيريا تنقذ عشرات التلاميذ والمعلمين المختطفين

تلاميذ المحررين من الاختطاف في نيجيريا
11 يوليو 2026 00:06

أعلنت الرئاسة النيجيرية، اليوم الجمعة، إنقاذ عشرات التلاميذ الذين اختُطفوا من قبل جماعة إرهابية خلال هجوم  في جنوب غرب البلاد قبل 56 يوماً.
وكان مسلحون من جماعة بوكو حرام الإرهابية، اختطفوا 46 تلميذاً ومعلماً من ثلاث مدارس جنوب غرب البلاد في 15 مايو الماضي.
وأعرب الرئيس بولا تينوبو، في بيان  اليوم، عن سعادته البالغة بنجاح قوات الأمن في إنقاذ التلاميذ والمعلمين المختطفين من أوريري، أوغوموسو، بولاية أويو، وذلك بعد عملية عسكرية وأمنية واستخباراتية مشتركة أسفرت عن تحييد عدد من الإرهابيين الذين ارتكبوا هذا العمل الشنيع، واعتقال ثمانية منهم.

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وكان بايو أونانوغا المتحدث باسم الرئيس، أول من أعلن الخبر على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، حيث نشر أيضاً صوراً لبعض الأطفال.
وتُعدّ عمليات الخطف مقابل فدية أمرا شائعا في المناطق الشمالية من نيجيريا.

المصدر: رويترز
نيجيريا
طلاب
المعلمون
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