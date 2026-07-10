السبت 11 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

خبراء فلسطينيون لـ«الاتحاد»: تحديات معقدة تواجه عمل «الأونروا» في الضفة وغزة

مخيم مؤقت للنازحين داخل مدرسة لـ«الأونروا» في غزة - أرشيفية
11 يوليو 2026 00:59

أحمد مراد (غزة)

أخبار ذات صلة
وزيرة السياحة اللبنانية لـ«الاتحاد»: تداعيات كارثية للحرب على القطاع السياحي
إصابة 6 فلسطينيين باعتداءات للمستوطنين قرب الخليل

حذر خبراء ومحللون فلسطينيون من تفاقم التحديات التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها، والتي تهدد قدرتها على مواصلة عملياتها الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعا الخبراء والمحللون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، القوى الإقليمية والدولية إلى دعم «الأونروا» مالياً وسياسياً ودبلوماسياً، لا سيما في ظل تعاظم دورها الإغاثي والإنساني، باعتبارها شريان الحياة الرئيس لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد كشف، في مطلع يوليو الجاري، أن «الأونروا» تواجه أزمة مالية حادة تهدد قدرتها على مواصلة عملياتها الإنسانية.
وشدد المحلل السياسي الفلسطيني وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، على ضرورة دعم «الأونروا»، باعتبارها العمود الفقري للعمليات الإنسانية والإغاثية في الأراضي الفلسطينية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، فضلاً عن توفيرها دعماً لوجستياً للمنظمات الدولية والوكالات الأممية الأخرى.
وأشار الرقب، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى تعاظم الدور الإغاثي والإنساني لـ«الأونروا» في غزة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية بصورة غير مسبوقة.
وذكر المحلل السياسي الفلسطيني أن «الأونروا» تظل المنظمة الإنسانية الأكثر قدرة على الوصول إلى مئات الآلاف من المحتاجين يومياً، وتقديم الدعم الطارئ في مناطق النزوح والملاجئ والمدارس.
من جهته، أوضح بركات الفرا، السفير الفلسطيني السابق لدى القاهرة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن «الأونروا» تقدم خدماتها لنحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو في لبنان وسوريا والأردن، مما يجعلها أكبر وكالة إغاثة تُعنى باللاجئين الفلسطينيين.

الأونروا
غزة
قطاع غزة
فلسطين
حرب غزة
إسرائيل
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
الضفة الغربية المحتلة
الضفة الغربية
آخر الأخبار
كأس العالم 2026: إسبانيا تكسب بلجيكا وتصعد لمواجهة فرنسا
الرياضة
كأس العالم 2026: إسبانيا تكسب بلجيكا وتصعد لمواجهة فرنسا
11 يوليو 2026
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يعلن موافقته على استئناف المفاوضات مع إيران
11 يوليو 2026
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز - رويترز
الأخبار العالمية
«البحرية الدولية»: نرفض مساعي إيران للسيطرة على مضيق هرمز
11 يوليو 2026
مخيم مؤقت للنازحين داخل مدرسة لـ«الأونروا» في غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
خبراء فلسطينيون لـ«الاتحاد»: تحديات معقدة تواجه عمل «الأونروا» في الضفة وغزة
11 يوليو 2026
سودانيون ينتظرون الحصول على أدوية مجانية في مستشفى النَّو التعليمي بأم درمان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تحذر من تفاقم «الكوليرا» في السودان
11 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©