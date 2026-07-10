«الصحة العالمية» تحذر من تفاقم «الكوليرا» في السودان

جنيف (الاتحاد)
حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس، من أن تفشي وباء الكوليرا في السودان ربما يزداد، إذ تهدد الحرب والنزوح وبداية موسم الأمطار بتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
وقالت المنظمة، إن الكوليرا، التي أُعلن عن تفشيها في 27 يونيو وأودت بحياة 114 شخصاً على الأقل وأصابت أكثر من 1300 آخرين، تنتشر عبر عدة ولايات سودانية، وخاصة في دارفور وكردفان، حيث لا يزال وصول العاملين في مجال الإغاثة والرعاية الصحية مقيداً بشدة.
وذكر ممثل المنظمة في السودان شبل صهباني لصحفيين في جنيف: «عادت الكوليرا».
وأضاف: «يبلغ معدل الوفيات 13.7 بالمئة، وهو معدل مرتفع للغاية، وبالطبع من المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار إلى تفاقم الوضع».