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«الصحة العالمية» تحذر من تفاقم «الكوليرا» في السودان

سودانيون ينتظرون الحصول على أدوية مجانية في مستشفى النَّو التعليمي بأم درمان (أ ف ب)
11 يوليو 2026 00:59

جنيف (الاتحاد)

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حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس، من أن تفشي وباء الكوليرا في السودان ربما ​يزداد، إذ تهدد الحرب والنزوح وبداية موسم الأمطار بتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
وقالت المنظمة، إن الكوليرا، التي أُعلن عن تفشيها ⁠في 27 يونيو وأودت بحياة 114 شخصاً على ​الأقل وأصابت أكثر من 1300 آخرين، تنتشر عبر عدة ​ولايات ‌سودانية، وخاصة في دارفور وكردفان، ⁠حيث لا ​يزال وصول العاملين في مجال الإغاثة والرعاية الصحية مقيداً بشدة.
وذكر ممثل المنظمة في السودان شبل صهباني لصحفيين في جنيف: «عادت ‌الكوليرا».
وأضاف: «يبلغ معدل الوفيات 13.7 بالمئة، وهو معدل ‌مرتفع للغاية، وبالطبع من المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار إلى تفاقم الوضع».  

الصحة العالمية
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تفشي الكوليرا
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11 يوليو 2026
سودانيون ينتظرون الحصول على أدوية مجانية في مستشفى النَّو التعليمي بأم درمان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تحذر من تفاقم «الكوليرا» في السودان
11 يوليو 2026
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