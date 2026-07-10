«الصحة العالمية» تحذر من تفاقم «الكوليرا» في السودان

جنيف (الاتحاد)

حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس، من أن تفشي وباء الكوليرا في السودان ربما ​يزداد، إذ تهدد الحرب والنزوح وبداية موسم الأمطار بتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وقالت المنظمة، إن الكوليرا، التي أُعلن عن تفشيها ⁠في 27 يونيو وأودت بحياة 114 شخصاً على ​الأقل وأصابت أكثر من 1300 آخرين، تنتشر عبر عدة ​ولايات ‌سودانية، وخاصة في دارفور وكردفان، ⁠حيث لا ​يزال وصول العاملين في مجال الإغاثة والرعاية الصحية مقيداً بشدة.

وذكر ممثل المنظمة في السودان شبل صهباني لصحفيين في جنيف: «عادت ‌الكوليرا».

وأضاف: «يبلغ معدل الوفيات 13.7 بالمئة، وهو معدل ‌مرتفع للغاية، وبالطبع من المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار إلى تفاقم الوضع».