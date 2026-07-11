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السلطات النيجيرية تنقذ عشرات التلاميذ المختطفين

أرشيفية
11 يوليو 2026 09:58

حررت قوات الأمن النيجيري، عشرات التلاميذ الذين اختُطفوا خلال هجوم في شهر مايو الماضي استهدف ثلاث مدارس في ولاية "أويو" الواقعة جنوب غرب البلاد.

وأعرب رئيس البلاد بولا تينوبو، في بيان، عن سعادته الغامرة لنجاح القوات الأمنية في إنقاذ التلاميذ والمعلمين الذين اختُطفوا في منطقة "أوريري" بولاية "أويو" خلال عملية مشتركة نفذتها وحدات من الجيش والشرطة والاستخبارات، لافتا إلى أن العملية أسفرت أيضا عن تحييد بعض المختطفين واعتقال ثمانية آخرين منهم.

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وكان مسلحون اتهمهم الجيش النيجيري بأنهم من جماعة "بوكو حرام" قد خطفوا في منتصف شهر مايو الماضي 46 تلميذا وموظفا من ثلاث مدارس في ولاية "أويو" التي تعد من أكثر ولايات نيجيريا اكتظاظا بالسكان، وتُعتبر عاصمتها "إيبادان" مركزا تعليميا رئيسيا.

 

المصدر: وام
نيجيريا
اختطاف
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السلطات النيجيرية تنقذ عشرات التلاميذ المختطفين
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