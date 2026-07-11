ترامب: أميركا وإيران وافقتا على مواصلة المحادثات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده ​وإيران وافقتا على مواصلة المحادثات على الرغم من تصاعد التوتر في الأيام الماضية، لكنه أعلن أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الجانبين الشهر الماضي انتهى.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "طلبت منا الجمهورية الإسلامية الإيرانية مواصلة 'المحادثات'. وقد وافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أبلغتهم، بعبارات لا لبس فيها، أن وقف إطلاق النار قد انتهى!".

وذكر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أصدر أوامر للجيش الأميركي بالاستعداد لشن ضربات ضد إيران إذا نفذت طهران أو حاولت اغتيال الرئيس.





