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إجلاء مئات الآلاف مع اقتراب الإعصار "بافي" من الصين

سيدتان تحملان مظلة تحت أمطار غزيرة في شارع في بكين
11 يوليو 2026 10:59

أجلت السلطات الصينية أكثر من 600 ألف شخص اليوم السبت تأهبا لوصول الإعصار بافي إلى مدينة ونتشو الكبرى في شرق البلاد، وذلك ​بعد أن ضرب سلسلة جزر ساكيشيما جنوب اليابان بأمطار غزيرة ورياح عاتية، ومر بمحاذاة شمال تايوان.
ورغم أن الإعصار يواصل التباطؤ ويضعف أثناء تحركه باتجاه الشمال الغربي فوق مياه أكثر ⁠برودة، فإنه لا يزال يشكل خطرا كبيرا بسبب الكميات الهائلة من الرطوبة ​التي يحملها داخل نطاقاته المطيرة، والتي تمتد على مساحة تقارب حجم ​فرنسا.
ومن ‌المتوقع أن يصل بافي إلى اليابسة ⁠بالقرب من ​مدينة ونتشو، التي يقطنها نحو 10 ملايين نسمة، خلال الساعات الأولى من صباح غد الأحد.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن أكثر من نصف مليون شخص جرى إجلاؤهم في إقليم تشجيانغ، الذي تقع فيه ونتشو، إضافة إلى ‌أكثر من 100 ألف شخص في إقليم فوجيان المجاور.
وفي حين لم ​تسجل اليابان أو تايوان حتى الآن أي وفيات ناجمة عن الإعصار، فقد لقي 17 شخصا حتفهم في الفلبين جراء الأمطار الغزيرة التي حملتها الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، والتي تفاقمت بفعل تأثيرات الإعصار ​بافي.

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