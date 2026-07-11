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الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "بافي"

رجال يعملون على أسوار من الخيزران لحماية أشجار المانغروف في جزيرة تيكاو، بمقاطعة ماسباتي.
11 يوليو 2026 12:55

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "بافي" في جنوب الفلبين إلى 17 قتيلا، مع استمرار البحث عن 9 مفقودين، وذلك وفقا لما أعلنته هيئة الكوارث الوطنية اليوم السبت.

ولقي 10 من القتلى حتفهم في انهيار أرضي ببلدة مالاباتان في إقليم سارانجاني  جنوبي الفلبين، فيما غرق اثنان في إقليم بوكيدنون، ولقي خمسة آخرون حتفهم في انهيار أرضي بإقليم لاناو ديل سور. وأصيب أربعة أشخاص جراء الانهيارات، وفقا للهيئة.

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وتجاوز عدد المتضررين من سوء الطقس نصف مليون شخص، بينهم أكثر من 11 ألف شخص أجبروا على الفرار من منازلهم.

ولم يضرب الإعصار الأراضي الفلبينية مباشرة، لكنه عزز الرياح الموسمية الجنوبية الغربية التي تسببت في هطول الأمطار الغزيرة على المناطق المتضررة.

 

المصدر: وكالات
الفلبين
إعصار
آخر الأخبار
رجال يعملون على أسوار من الخيزران لحماية أشجار المانغروف في جزيرة تيكاو، بمقاطعة ماسباتي.
الأخبار العالمية
الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "بافي"
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