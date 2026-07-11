السبت 11 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تقدم الجهود لاحتواء حريق جنوب إسبانيا

رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق في مقاطعة ألميريا
11 يوليو 2026 14:19

يشهد الحريق الذي أودى بحياة 12 قتيلاً في جنوب إسبانيا وأتى على 6600 هكتار من الأراضي، تطوّرات "إيجابية"، وفق ما أعلن السبت مسؤول إقليمي في أجهزة الإنقاذ.
وقال أنطونيو سانز "كانت تطورات الليل مواتية، وساعدتنا الظروف الجوية على بدء اليوم بفرص أفضل من أمس".
وأضاف "هذا اليوم الأول الذي سنتمكن فيه من مكافحة الحريق. حتى الآن، سمحت لنا الظروف الجوية والمتعلقة بالحريق نفسه بالعمل على احتوائه فقط".
ويواصل مئات من عناصر الإطفاء والعسكريين مكافحة الحريق على اليابسة، بدعم من وسائل جوية. وأُجلي نحو 1500 شخص من المنطقة.
وقال سانز "أفضل خبر لدينا هو عدم وجود ضحايا جدد".
وأضاف "قام الحرس المدني بتمشيط كل المناطق وأبلغنا بعدم العثور على أي أشخاص إضافيين. هذا لا يعني استبعاد تسجيل ضحايا جدد، لكن منطقيا، من الإيجابي عدم العثور على ضحايا جدد بعد عمليات البحث التي قام بها الحرس المدني لا سيما في المناطق التي كانت لا تزال تشهد حرائق، إن ذلك يعطينا على الأقل بعض الأمل".

أخبار ذات صلة
دي لا فوينتي: فرنسا وإسبانيا نهائي مبكر
ميرينو : أعيش حلمي المجنون!
المصدر: وكالات
إسبانيا
حرائق الغابات
حريق
آخر الأخبار
الاتحاد النسائي يختتم مشاركته بـ"القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الخير" في جنيف
علوم الدار
الاتحاد النسائي يختتم مشاركته بـ"القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الخير" في جنيف
اليوم 16:00
الأهداف وحدها لا تكفي لإعلان هداف المونديال!
الرياضة
الأهداف وحدها لا تكفي لإعلان هداف المونديال!
اليوم 15:47
الولايات المتحدة ترفع الإمارات إلى المجموعة A:5 ضمن ضوابط التصدير
اقتصاد
الولايات المتحدة ترفع الإمارات إلى المجموعة A:5 ضمن ضوابط التصدير
اليوم 15:45
مانشستر سيتي يضم الجناح الشاب مونجا
الرياضة
مانشستر سيتي يضم الجناح الشاب مونجا
اليوم 15:37
العلامة التجارية "سيارا" تختار رأس الخيمة مركزاً لعملياتها التصنيعية في المنطقة
اقتصاد
العلامة التجارية "سيارا" تختار رأس الخيمة مركزاً لعملياتها التصنيعية في المنطقة
اليوم 15:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©