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وفد عسكري أميركي في لبنان لبدء تطبيق الاتفاق مع إسرائيل

نازح يعود إلى منزله في جنوب لبنان بعد اتفاق الإطار مع إسرائيل
11 يوليو 2026 16:43

أفاد مصدر عسكري لبناني، اليوم السبت، بوصول وفد عسكري أميركي إلى لبنان حيث بدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع آليات تنفيذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية بين اثنتين في جنوب لبنان.
ووقّع لبنان وإسرائيل في واشنطن في 26 يونيو الماضي اتفاق إطار، نص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من جنوب لبنان، على أن ينتشر الجيش اللبناني بدءا من منطقتين "تجريبيتين".
وقال مصدر عسكري لبناني، مشترطا عدم كشف هويته "وصل الوفد العسكري الأميركي وبدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع الآليات للبدء بتنفيذ أول منطقة تجريبية ينسحب منها الإسرائيلي لكي ينتشر الجيش اللبناني".
وأضاف المصدر "هذا هو العنوان الاساسي الذي يحمله الوفد العسكري الأميركي للبنان...وهو ترجمة وتطبيق لورقة الاطار".
وكانت مصادر لبنانية وأميركية أفادت، الخميس، بأن وفدا عسكريا أميركيا سيشرف على بدء انسحاب إسرائيل من "منطقتين تجريبيتين" في جنوب لبنان.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الخميس، أن الرئيس جوزيف عون تبلّغ من السفير الأميركي ميشال عيسى بأن الوفد العسكري سيصل قريبا إلى لبنان للإشراف على بدء هذا الانسحاب تطبيقا لمضمون الاتفاق.
وفي واشنطن، قال مسؤول أميركي "نحن الآن في مرحلة تنفيذ الإطار". أضاف "سيتم إطلاق أول منطقة تجريبية خلال أيام، ويتم حاليا وضع خرائط لمناطق تجريبية إضافية والتخطيط لها".
وأوضح أن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) ستتولى التنسيق في هذا الشأن مع البلدين. 

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المصدر: آ ف ب
لبنان
إسرائيل
انسحاب
الجيش الأميركي
اتفاق وقف إطلاق النار
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