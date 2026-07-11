عشرات القتلى في بنغلادش جراء الفيضانات

أودت الفيضانات والانهيارات الأرضية، التي تسببت فيها أمطار موسمية غزيرة استمرت عدة أيام، بحياة ما لا يقل عن 44 شخصا في جنوب شرق بنغلادش، فيما تسارع السلطات، اليوم السبت، إلى إيصال المساعدات إلى البلدات المتضررة.

وقالت وزارة إدارة الكوارث، اليوم، إن الفيضانات التي اجتاحت سبع مقاطعات، ⁠هي تشاتوجرام وكوكس بازار وبندربان ورانجاماتي وخاجراشاري ومولفيبازار وهابيجانج، عطلت الحياة اليومية، ​وعزلت آلاف الأسر عن باقي الأنحاء، وتركت 267918 أسرة محاصرة.

وأدى ​انقطاع التيار ‌الكهربائي وتضرر الطرق وانقطاع خطوط الاتصال إلى ⁠إبطاء ​جهود الإنقاذ والإغاثة. ولم يتمكن كثير من السكان من الطهو لعدة أيام بعد أن غمرت مياه الفيضانات منازلهم، في حين يعاني آخرون بعد أن غطت طبقات سميكة من الطين المطابخ وأماكن المعيشة.

وينقل أفراد من الجيش والبحرية المواد الغذائية ومياه الشرب والأدوية وغيرها من الإمدادات الأساسية بالقوارب إلى البلدات المعزولة في وقت ‌تكثف فيه السلطات جهود الإغاثة.

وقال إقبال حسين ​وزير إدارة الكوارث والإغاثة، خلال زيارة للمناطق المتضررة في تشاتوجرام "تبذل الحكومة كل ما في وسعها لدعم ضحايا الفيضانات. ويجري توزيع المساعدات ومياه الشرب الآمنة والإمدادات الطبية، ونحث من غمرت المياه ​منازلهم على الانتقال إلى أقرب مأوى".