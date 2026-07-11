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ألمانيا: أقصى اليمين يتعهد بطرد المهاجرين غير النظاميين

أولريش زيغموند مرشح حزب "البديل" في ولاية ساكسونيا أنهالت خلال تجمع سياسي
11 يوليو 2026 19:41

تعهد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرّف، اليوم السبت، بطرد جميع المهاجرين غير النظاميين إذا تمكن من الفوز بولاية ساكسونيا أنهالت الواقعة في شرق البلاد، وذلك خلال تقديم برنامجه للأيام المئة الأولى له في السلطة في حال فوزه.
وتُظهر استطلاعات الرأي تقدُّم "البديل من أجل ألمانيا" على المحافظين التقليديين في الولاية التي ستنتخب حكومتها الإقليمية في سبتمبر المقبل.
وفي كلمته أمام مندوبي حزبه في مدينة ماغدبورغ، عرض  أولريش زيغموند مرشح حزب "البديل" الإجراءات العشرة الأولى التي تعهّد باتخاذها في حال وصل إلى السلطة في انتخابات السادس من سبتمبر.
وقال السياسي، البالغ 35 عاما، إنه سيباشر طرد جميع المهاجرين غير النظاميين "اعتبارا من الدقيقة الأولى"، مضيفا "سنستخدم كل الهوامش القانونية المتاحة، بما في ذلك الاحتجاز تمهيدا للترحيل، لإعادة أكبر عدد ممكن منهم".
كما تعهّد بإلزام طالبي اللجوء بأداء خدمات للمجتمع، مع خفض مخصّصاتهم في حال عدم الامتثال.
وفي حال فوزه، سيصبح "حزب البديل من أجل ألمانيا"، المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة، أول حزب من أقصى اليمين يتولّى حكم ولاية ألمانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
على المدى البعيد، قال زيغموند إنه سيسعى إلى تعديل مناهج التاريخ المدرسية.

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المصدر: آ ف ب
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حزب البديل من أجل ألمانيا
اليمين المتطرف
المهاجرون
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