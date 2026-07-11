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زيادة جديدة لعدد قتلى زلزالي فنزويلا

حفارة تزيل الأنقاض في كراكاس
11 يوليو 2026 21:33

أعلن مصدر رسمي، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين هزا فنزويلا في  24 يونيو الماضي إلى 4300 قتيلا.
وأكد خورخي رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان الفنزويلي) أن عدد القتلى بلغ 4333.
كان رودريغيز أفاد، في حصيلة سابقة أوردها أمس الجمعة، بمقتل 4,118 شخصا في الكارثة.
وأُدرج الآلاف في عداد المفقودين.
وضرب الزلزال الثاني، الذي بلغت قوته 7,5 درجة على مقياس ريختر، وهو الأقوى في فنزويلا منذ أكثر من قرن، بعد 39 ثانية من هزة أولى بقوة 7,2 درجة، محولا مجمعات سكنية شاهقة بأكملها إلى أكوام من الركام.
وعلى الرغم من أن فرق الإنقاذ أوقفت عمليات البحث عن ناجين، إلا أن أشخاصا يواصلون البحث بين الأنقاض عن جثامين أحبائهم، آملين في منحهم دفنا لائقا.
وتسببت هزة أرضية بقوة ثلاث درجات في وسط العاصمة كراكاس، أمس الجمعة، في حالة من الذعر دفعت بالبعض إلى إخلاء المباني.
وأصدرت الأمم المتحدة، الأربعاء، نداء عاجلا لجمع نحو 300 مليون دولار أميركي لعمليات الإغاثة من الزلزالين في فنزويلا.

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المصدر: آ ف ب
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