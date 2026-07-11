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لبنان يشارك في محادثات مع إسرائيل في روما

مبانٍ مدمرة في قرية لبنانية على طول الحدود الإسرائيلية مع لبنان (أ ف ب)
11 يوليو 2026 21:44

أكد مصدر رسمي لبناني، اليوم السبت، بن لبنان سيشارك في المحادثات المقررة الأسبوع المقبل مع إسرائيل في العاصمة الإيطالية روما.
وأضاف المصدر أن "لبنان سيشارك"، بعدما كان مصدر دبلوماسي أفاد، الأربعاء، بأن لبنان يشترط على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد، للقبول بالمشاركة في جولة تفاوض جديدة.
يأتي الإعلان عن المشاركة في جولة روما في وقت يجري وفد عسكري أميركي محادثات في لبنان لبحث وضع آليات تنفيذ انسحاب إسرائيلي من منطقة "تجريبية" في جنوب البلاد.
وعقد لبنان وإسرائيل خمس جولات من المفاوضات المباشرة في واشنطن برعاية أميركية، كانت آخرها أواخر يونيو الماضي.

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المصدر: وكالات
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