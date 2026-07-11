الإعصار "بافي" يصل إلى اليابسة في شرق الصين

ضرب الإعصار "بافي" في وقت متأخر، اليوم السبت، مدينة تايتشو في شرق الصين حيث أُجلي مليونا شخص. واجتاح، الإعصار في وقت سابق، سلسلة جزر "ساكيشيما" في جنوب اليابان. وعلى الرغم من أن الإعصار يواصل التباطؤ ويضعف في أثناء تحركه فوق مياه أكثر برودة، فإنه لا يزال يشكل خطرا كبيرا بسبب الكميات الهائلة من الرطوبة التي يحملها داخل نطاقاته المطيرة.

وأفاد المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية بأن ​الإعصار "بافي" كان مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 144 كيلومترا في الساعة، بما يعادل ​إعصارا من ‌الفئة الأولى على مقياس سفير-سيمبسون حينما وصل إلى ⁠اليابسة في ​نحو الساعة 11:20 مساء بالتوقيت المحلي (1520 بتوقيت جرينتش).

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن أكثر من 1.7 مليون شخص جرى إجلاؤهم في إقليم تشجيانغ، الذي تقع فيه تايتشو، إضافة إلى أكثر من 100 ألف شخص في إقليم فوجيان المجاور وفي بكين ونحو 34 ألفا من ‌شنغهاي.

وفي حين لم تسجل اليابان، حتى الآن، أي وفيات ناجمة عن الإعصار، فقد لقي 17 شخصا حتفهم في الفلبين جراء الأمطار ‌الغزيرة التي حملتها الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، والتي ​تفاقمت بفعل تأثيرات الإعصار.