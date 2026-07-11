السبت 11 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإعصار "بافي" يصل إلى اليابسة في شرق الصين

الإعصار "بافي" يصل إلى اليابسة في شرق الصين
11 يوليو 2026 22:41

ضرب الإعصار "بافي" في وقت متأخر، اليوم السبت، مدينة تايتشو في شرق الصين حيث أُجلي  مليونا شخص. واجتاح، الإعصار في وقت سابق، سلسلة جزر "ساكيشيما" في جنوب اليابان. وعلى الرغم من أن الإعصار يواصل التباطؤ ويضعف في أثناء تحركه فوق مياه أكثر برودة، فإنه لا يزال يشكل خطرا كبيرا بسبب الكميات الهائلة من الرطوبة التي يحملها داخل نطاقاته المطيرة.
وأفاد المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية بأن ​الإعصار "بافي" كان مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 144 كيلومترا في الساعة، بما يعادل ​إعصارا من ‌الفئة الأولى على مقياس سفير-سيمبسون حينما وصل إلى ⁠اليابسة في ​نحو الساعة 11:20 مساء بالتوقيت المحلي (1520 بتوقيت جرينتش).
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن أكثر من 1.7 مليون شخص جرى إجلاؤهم في إقليم تشجيانغ، الذي تقع فيه تايتشو، إضافة إلى أكثر من 100 ألف شخص في إقليم فوجيان المجاور وفي بكين ونحو 34 ألفا من ‌شنغهاي.
وفي حين لم تسجل اليابان، حتى الآن، أي وفيات ناجمة عن الإعصار، فقد لقي 17 شخصا حتفهم في الفلبين جراء الأمطار ‌الغزيرة التي حملتها الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، والتي ​تفاقمت بفعل تأثيرات الإعصار. 

أخبار ذات صلة
الصين تجلي مليوني شخص بسبب الإعصار "بافي"
الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "بافي"
المصدر: رويترز
إعصار
الصين
آخر الأخبار
الإعصار "بافي" يصل إلى اليابسة في شرق الصين
الأخبار العالمية
الإعصار "بافي" يصل إلى اليابسة في شرق الصين
اليوم 22:41
زلاتكو على أبواب «الأبيض» واتجاه لإلغاء معسكر أغسطس
الرياضة
زلاتكو على أبواب «الأبيض» واتجاه لإلغاء معسكر أغسطس
اليوم 22:30
مارة يستخدمون مظلات شمسية في العاصمة سول للوقاية من الحر الشديد
الترفيه
موجة حر شديد تضرب كوريا الجنوبية
اليوم 22:29
شعار شركة "أوبن إيه آي"
الذكاء الاصطناعي
"أبل" ترفع دعوى ضد "أوبن إيه آي"
اليوم 22:08
التشيكية نوسكوفا بطلة ويمبلدون للسيدات
الرياضة
التشيكية نوسكوفا بطلة ويمبلدون للسيدات
اليوم 21:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©