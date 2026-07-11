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رجال الإطفاء يسيطرون على حريق غابات إسبانيا المدمر

آثار حريق الغابات المدمر في قرية "بيدار" بإقليم الأندلس الإسباني
11 يوليو 2026 23:29

بدأ رجال الإطفاء، الذين يكافحون حريق غابات في جنوب إسبانيا أسفر عن مقتل 12 شخصًا، في احتواء الحريق، اليوم السبت، بينما ظلت القرية الأكثر تضررًا مهجورة، حيث تُذكّر النباتات والمنازل المتفحمة بالجحيم الذي دفع السكان المذعورين إلى الفرار من مساكنهم.

يُكافح نحو 500 رجل إطفاء، مدعومين بأكثر من 20 طائرة إطفاء، الحريق الذي اندلع الخميس في منطقة غاياردوس في إقليم الأندلس الجنوبي.

وقال مسؤولون إن هدوء الرياح وارتفاع مستويات الرطوبة في الهواء سمحا لرجال الإطفاء بمهاجمة النيران مباشرة لأول مرة.

قال فيليكس بولانوس وزير العدل، في نهاية اليوم، بعد زيارته للمنطقة "لم ينتشر الحريق إطلاقاً اليوم"، مضيفاً أن المساحة المحترقة بقيت على حالها عند 6600 هكتار.

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وأضاف "لقد استغللنا فرصة مواتية، مع تحسن الأحوال الجوية من حيث الرياح والرطوبة اليوم، لتكثيف جهودنا"، معرباً عن أمله في السيطرة على الحريق خلال الساعات القادمة.
وذكر مسؤولون أن الأشخاص الـ 12 الذين لقوا حتفهم في الحريق سريع الانتشار كانوا محاصرين داخل سياراتهم أثناء محاولتهم الفرار سيراً على الأقدام.

وكان معظمهم من الأجانب، على الرغم من عدم الكشف عن هوياتهم حتى الآن.

وقال مانولي راموس، 72 عاماً، وهو عضو مجلس محلي في قرية "بيدار" الصغيرة ذات الجدران البيضاء حيث عُثر على الضحايا "شعرنا برعب شديد. كنا نرى ألسنة اللهب. كان المشهد مروعاً"، مضيفاً "كان الأمر أشبه بالجحيم".
وكانت "بيدار" شبه مهجورة بعد ظهر اليوم السبت، حيث أُجلي جميع سكانها تقريباً. وأبقت الشرطة الطريق الرئيسي المؤدي إلى المدينة مغلقاً.

المصدر: آ ف ب
إسبانيا
حريق غابات
إقليم الأندلس
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